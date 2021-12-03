Пекін продовжить зміцнювати співпрацю з Москвою – МЗС Китаю

Китай продовжить зміцнювати стратегічну взаємодію та співпрацю з Росією, а також спільними зусиллями блокувати транскордонне поширення COVID-19, повідомляє РИА Новости.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен під час зустрічі із заступником глави МЗС РФ Ігорем Моргуловим.

"Китай продовжить зміцнювати стратегічну взаємодію та співпрацю з Росією, спільними зусиллями блокувати транскордонне поширення епідемії COVID-19, забезпечувати безпечне та впорядковане пересування людей та торгівлю між двома країнами" , - заявив Ле Юйчен.

Дипломат заявив про готовність китайської сторони поглиблювати координацію та співпрацю з Росією у багатосторонніх регіональних механізмах, таких як Шанхайська організація співробітництва, а також спільними зусиллями підтримувати мир та спокій в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Ле Юйчен підкреслив, що в умовах змін, пандемії та складної міжнародної обстановки, що відбуваються у світі, Росія і Китай залишаються глобальними партнерами, стратегічною підтримкою та дипломатичним пріоритетом один для одного, а також надають один одному можливості для розвитку.