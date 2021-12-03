У Windows ускладнили встановлення сторонніх браузерів

Microsoft почала перешкоджати встановленню сторонніх браузерів у Windows, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти звернули увагу, що при спробі встановити альтернативний браузер із Edge Microsoft відправляє повідомлення з проханням користувача передумати. Зазначається, що повідомлення не має кнопки скасування, тобто приховати його неможливо. У таких повідомленнях з'являється текст, що рекламує переваги браузера Edge.

Наприклад, при спробі інсталювати Google Chrome Windows намагається завадити цьому процесу.

"Microsoft Edge працює на тій же технології, що і Chrome, але з великою довірою з боку Microsoft" , - зазначалося в одному з повідомлень.

Пошук стороннього браузера Edge також ускладнюється тим, що на екрані пошукової системи може виникнути повідомлення, що пропонує не встановлювати нову програму.

Журналісти зазначили, що виробники інших бразуерів теж використовують схожі повідомлення для утримання користувача або реклами власного програмного забезпечення. Однак у випадку Chrome від повідомлення з пропозицією встановити нову програму можна відмовитись, натиснувши відповідну кнопку.

У середині листопада ентузіасти з'ясували, що Microsoft заборонила відкривати системні посилання в інших браузерах, за винятком фірмового Edge. До посилань, які відкриваються лише через Edge, відноситься контент у розділах "Налаштування", "Новини", "Віджети".