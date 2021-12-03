Українку знову визнали найкращою каратисткою світу

Українку знову визнали найкращою каратисткою світу

Всесвітня федерація карате (WKF) опублікувала оновлений рейтинг спортсменів, повідомляє УНІАН.

Українка Анжеліка Терлюга, яка нещодавно вийшла заміж, знову очолила світовий рейтинг у ваговій категорії до 55 кг.

Терлюга визнана найкращою у світі, незважаючи на те, що не змогла перемогти ні на Олімпіаді, ні на чемпіонаті світу. На обох змаганнях вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій, яка займає в рейтингу десяте місце.

У світовій класифікації Терлюга випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Анну Чернишову.

Зазначимо, що Терлюга вперше очолила світовий рейтинг у 2018 році.

До топ-10 рейтингів, які опубліковані на офіційному сайті WKF, увійшли ще п'ять українців.

Станіслав Горуна займає третє місце в рейтингу у вазі до 75 кг. Різван Талібов - на шостому місці у вазі від 84 кг. Аніта Серьогіна, яка нещодавно завоювала срібло чемпіонату, піднялася на шосте місце в категорії до 61 кг. Галина Мельник - сьома (в/к до 68 кг), а Катерина Крива - дев'ята (в/к до 50 кг).

Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку

  • Терлюга-заслужений майстер спорту України з карате.
  • Анжеліка - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019 роки). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.
  • Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію. А на Олімпіаді в Токіо виграла срібну медаль, яка стала першою олімпійською нагородою для України в карате.

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