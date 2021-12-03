У Харківській області відкрили велике родовище газу

АТ "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", відкрило нове родовище природного газу в Харківській області з перспективними ресурсами до 5 млрд кубометрів "блакитного палива", повідомляє Ліга.net.

"Нове Моспанівське родовище знаходиться в Харківській області. Пошукова свердловина, що відкрила родовище, забезпечує 239 тисяч кубометрів газу на добу", – йдеться у заяві компанії.

Бурову свердловину будувала бригада Укрбургазу із залученням модернізованого бурового верстата вантажопідйомністю 320 тонн. Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м. На даний момент продовжуються її випробування та дослідження.

Укргазвидобування планує подальшу програму пошуково-розвідувальних робіт на новому родовищі. У компанії наголосили, що результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на його високу перспективність.