Названі найтрендовіші кольори 2022 року

На зміну яскраво-зеленому кольору, що підкорив увесь світ, прийшов новий - рожевий і його деякі відтінки. Так стверджує українська дизайнерка Ольга Аленова. Інші стилісти при цьому вважають, що у 2022 році у тренді будуть білий, небесно-блакитний, насичено-оранжевий та інші, повідомляє Обозреватель.

Необхідно звернути увагу на Coral Rose, Bubblegum, Pale Rosette та Fuchsia Fedora (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Фуксія (Fuchsia Fedora)

Очевидний лідер у багатьох у всьому світі. Він доповнить будь-який образ у вигляді деяких елементів гардеробу, а також може стати чудовим варіантом total look для сміливих модниць.

Відтінки рожевого – Fuchsia Fedora.

Бліда троянда (Pale Rosette) та Баблгам (Bubblegum)

Такі відтінки рожевого зроблять образ жіночнішим і ніжнішим. Їх використовують у нових колекціях Rhodonite, Ultimate Gray, Olive Branch.

Відтінки рожевого – Pale Rosette та Bubblegum. Джерело: instagram.com/emilisindlev

Коралова троянда (Coral Rose)

Елементи одягу в цьому відтінку додасть фарб та свіжості до образу. Проте, використовувати його як базу не можна, оскільки створено лише для яскравих акцентів

Відтінки рожевого – Coral Rose. Джерело: ideastotry

До речі, стилісти видання People Talk вважають, що популярними квітами у 2022 році, які мають бути в гардеробі у кожної модниці, будуть білий, небесно-блакитний, насичено-оранжевий, electric blue, лимонний та бузковий.

Білий

Цей колір заполонив безліч колекцій у різних частинах світу. Багато дизайнерів роблять ставки на тотал-луки, використовуючи виключно білий колір. Серед нещодавніх – у Peter Do та Givenchy.

Трендовий відтінок 2022 – білий.

Небесно-блакитний

Відтінок, який так сильно сподобався багатьом за останні кілька сезонів. Він завжди залишається у списку актуальних, навіть коли тренди змінюються. Це завдяки брендам Fendi, Michael Kors та Loewe, які дарують йому новий вигляд.

Трендовий відтінок 2022 – небесно-блакитний.

Насичено-оранжевий

Відтінок, що увірвався в багато колекцій дизайнерів – насичено-оранжевий. Однак його використовують лише в поєднанні з іншими трендовими кольорами.

Трендовий відтінок 2022 – насичено-оранжевий.

Electric blue

Колір, який визначають, як блакитно-синій чи синій із сірим відтінком. Він був популярним наприкінці XIX – на початку XX ст. як у жіночому, так і в чоловічому одязі. На тижні моди FW 21/22 його демонструвала Белла Хадід, а незабаром він з'явився в колекції Saint Lauren і в лінії Loewe.

Трендовий відтінок 2022 – еlectric blue.

Лимонний

Цей колір нарешті дістався іменитих брендів, серед яких Міучча Прада, Blumarine і Valentino. Відтінок часто зустрічався на просторах Instagram, але тепер і з'явився на подіумах Тижня мод.

Трендовий відтінок 2022 – лимонний.

Бузковий

Відтінок, який сміливо зайняв місце зеленого. Саме він буде актуальним у 2022 році. Ще кілька місяців тому його демонструвала американська модель Хейлі Бібер, а тепер він став основним у колекціях іменитих дизайнерів.