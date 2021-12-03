Названі найтрендовіші кольори 2022 року
На зміну яскраво-зеленому кольору, що підкорив увесь світ, прийшов новий - рожевий і його деякі відтінки. Так стверджує українська дизайнерка Ольга Аленова. Інші стилісти при цьому вважають, що у 2022 році у тренді будуть білий, небесно-блакитний, насичено-оранжевий та інші, повідомляє Обозреватель.
Необхідно звернути увагу на Coral Rose, Bubblegum, Pale Rosette та Fuchsia Fedora (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).
- Фуксія (Fuchsia Fedora)
Очевидний лідер у багатьох у всьому світі. Він доповнить будь-який образ у вигляді деяких елементів гардеробу, а також може стати чудовим варіантом total look для сміливих модниць.
- Бліда троянда (Pale Rosette) та Баблгам (Bubblegum)
Такі відтінки рожевого зроблять образ жіночнішим і ніжнішим. Їх використовують у нових колекціях Rhodonite, Ultimate Gray, Olive Branch.
- Коралова троянда (Coral Rose)
Елементи одягу в цьому відтінку додасть фарб та свіжості до образу. Проте, використовувати його як базу не можна, оскільки створено лише для яскравих акцентів
До речі, стилісти видання People Talk вважають, що популярними квітами у 2022 році, які мають бути в гардеробі у кожної модниці, будуть білий, небесно-блакитний, насичено-оранжевий, electric blue, лимонний та бузковий.
- Білий
Цей колір заполонив безліч колекцій у різних частинах світу. Багато дизайнерів роблять ставки на тотал-луки, використовуючи виключно білий колір. Серед нещодавніх – у Peter Do та Givenchy.
- Небесно-блакитний
Відтінок, який так сильно сподобався багатьом за останні кілька сезонів. Він завжди залишається у списку актуальних, навіть коли тренди змінюються. Це завдяки брендам Fendi, Michael Kors та Loewe, які дарують йому новий вигляд.
- Насичено-оранжевий
Відтінок, що увірвався в багато колекцій дизайнерів – насичено-оранжевий. Однак його використовують лише в поєднанні з іншими трендовими кольорами.
- Electric blue
Колір, який визначають, як блакитно-синій чи синій із сірим відтінком. Він був популярним наприкінці XIX – на початку XX ст. як у жіночому, так і в чоловічому одязі. На тижні моди FW 21/22 його демонструвала Белла Хадід, а незабаром він з'явився в колекції Saint Lauren і в лінії Loewe.
- Лимонний
Цей колір нарешті дістався іменитих брендів, серед яких Міучча Прада, Blumarine і Valentino. Відтінок часто зустрічався на просторах Instagram, але тепер і з'явився на подіумах Тижня мод.
- Бузковий
Відтінок, який сміливо зайняв місце зеленого. Саме він буде актуальним у 2022 році. Ще кілька місяців тому його демонструвала американська модель Хейлі Бібер, а тепер він став основним у колекціях іменитих дизайнерів.