У Держдумі РФ припустили "визнання незалежності" ОРДЛО

У Держдумі Росії заявили, що у разі "силового сценарію" з боку України Москва може "активно втрутитися", аж до визнання незалежності ОРДЛО, повідомляє "Интерфакс".

За словами депутата Держдуми від "Єдиної Росії" та першого заступника голови комітету в справах СНД та зв'язків зі співвітчизниками Віктора Водолацького, визнання "республік" допоможе зупинити обстріли. Він також підкреслив "культурні та родинні зв'язки між жителями Ростовської області РФ та Луганською та Донецькою областями України".

"Території ці, звичайно, треба визнавати, щоб закінчилися ці дії. Нас стримує один фактор: ми виступили ініціаторами Мінських угод, ми є учасниками Нормандського формату" , - сказав Водолацький.

Він також додав, що якщо Україна відмовиться від Мінських угод та Нормандського формату, "тоді у всіх сторін руки розв'язані", зокрема й у Росії.

Представники інших партій у Держдумі ("КПРФ", "Справедлива Росія - За правду", "ЛДПР") також висловилися за можливе визнання незалежності ОРДЛО.