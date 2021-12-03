Коронавірус посів третє місце в списку причин смерті в Україні

В Україні коронавірусна інфекція посідає третє місце у списку причин смерті. Перед ним серцево-судинні та онкологічні захворювання.

Про це свідчать дані﻿ Національної академії наук України.

"У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У НАН зазначають, що це комплексна проблема, адже під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів.

Науковці додали, що пандемія впливає на смертність в Україні, проте вона ще триває, а тому точних висновків зробити не можна.