На вантовому мосту у Запоріжжі завершено монтаж усіх канатів

У четвер, 2 грудня, на вантовому мосту у Запоріжжі завершився монтаж останнього з 48 вантових канатів. Це означає, що будівництво споруди вийшло на фінішний етап, повідомляє УНІАН.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що загальна довжина усіх вантових канатів, виготовлених на швейцарському підприємстві, становить 6406,6 м. Надійність вантів контролювали експерти ДП "Держдор НДІ" та австрійської компанії iC Consulenten, які здійснюють незалежний технагляд за будівництвом.

"Це один з перших проєктів такого масштабу і рівня в Україні — і я пишаюсь тим, з якою увагою та відповідальністю вся наша команда підійшла до його реалізації" , - наголосив Кубраков.

За його словами, завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до Прибережної магістралі.

"Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті. Однак повноцінний результат жителі міста відчують вже наприкінці грудня" , - написав міністр інфраструктури.

Запорізькі мости зводять в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Із закінченням будівництва Запорізьких мостів ми не лише завершимо епоху довгобудів в Україні, але й розпочнемо зовсім нову сторінку української інфраструктурної історії — будівництва масштабних, технічно складних і ресурсомістких мегапроєктів" , - сказав Кубраков.

Це, зокрема, Кременчуцький і Ямпільський мости, Київська обхідна дорога, а також нові аеропорти на Сході та Заході України. Реалізації цих проєктів сприятиме той факт, що у держбюджеті на 2022 рік на фінансування інфраструктурних об’єктів закладена найбільша сума за всю історію незалежної України.

"Велике будівництво не зупиняється ні на день" , - підкреслив Кубраков.

Фото facebook.com/oleksandr.kubrakov

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у планах "Великого будівництва" Президента Зеленського до кінця 2024 року відновити 24 тис. км автодоріг – це майже усі дороги державного значення в Україні.