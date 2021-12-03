Загроза вторгнення Росії: Резніков назвав терміни

Україна допускає можливість вторгнення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.﻿ Про це, посилаючись на виступ міністра оборони України Олексія Резнікова в Раді, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

"Вона (розвідка, - ред.) відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня" , - заявив Резніков.

Він наголосив, що ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим.