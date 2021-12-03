Притула змилував мережу рідкісним фото з трьома дітьми

Популярний український телеведучий та шоумен Сергій Притула потішив шанувальників рідкісним сімейним фото. На новому знімку знаменитість позує вдома зі своїми дітьми, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото він опублікував на особистій сторінці у Facebook.

"Тато з роботи прийшов. Все за стіл" , – коротко підписав кадр Притула.

На опублікованому знімку Сергій Притула в оточенні своїх дітей позують на кухні за обіднім столом. Шоумен тримає на руках піврічну доньку Стефанію, яку досі не показував публіці. Поруч із ними сидить старший син Дмитро від першого шлюбу, а також дочка Соломія.