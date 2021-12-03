Google представить власні смарт-годинники

Google готовий до запуску нової категорії продуктів під своїм брендом, повідомляє 3Dnews.

Як пише видання Business Insider, пошуковий гігант працює над розумним годинником Pixel Watch, який планує представити наступного року. Згідно з внутрішніми документами Google, пристрій, який носить кодове ім'я Rohan, як і смартфони Pixel, демонструватиме клієнтам та партнерам компанії передові напрацювання пошукового гіганта в галузі програмного та апаратного забезпечення.

На сьогоднішній день Google постачає програмне забезпечення для розумного годинника сторонніх виробників, але поки не представила власний пристрій у цій категорії. Розумний годинник під брендом Google дозволить пошуковому гіганту скласти конкуренцію «яблучної» компанії, яка досягла величезного успіху з Apple Watch, які присутні на ринку вже в сьомому поколінні.

Повідомляється, що, на відміну від Apple Watch, розумний годинник Google буде круглим і позбавленим рамки навколо екрана. Як і пристрій Apple, вони зможуть похвалитися просунутими можливостями моніторингу показників здоров'я користувача. Цього року робота над проектом Rohan прискорилася. Google навіть дозволила співробітникам, які не входять до команди, що займається розробкою розумного годинника, протестувати пристрій і поділитися відгуками про нього. Згідно з документами компанії, одна з таких сесій відбулася у листопаді. Варто зазначити, що поки невідомо, яке ім'я зрештою носитимуть смарт-годинник. У внутрішніх документах Google фігурують назви Pixel Watch та Android Watch.

У Google великі плани на виробництво пристроїв, що носяться. У січні компанія закрила угоду з придбання Fitbit за $2,1 мільярда, і Fitbit заявила, що зрештою має намір створювати пристрої, що працюють під керуванням ОС Google. Однак відомо, що Google продаватиме Rohan під власним брендом, а не під маркою Fitbit.

Повідомляється, що годинник Rohan оснащений пульсометром та пропонує основні функції моніторингу стану здоров'я, такі як підрахунок кількості пройдених кроків. В одному з документів, Google описує пристрій, який було б зручно використовувати 90% населення. Відомо, що Google пропонуватиме запатентовані змінні ремінці для свого годинника. Крім того, є інформація, що пристрій буде доступний у кількох розмірах.

Керівники вищої ланки на внутрішніх зустрічах Google повідомили, що запуск годинника відбудеться наступного року. Якщо останній раунд тестування пройде успішно, новинка надійде ринку вже навесні.

Перший годинник під брендом Google повинен був бути запущений ще в 2016 році, проте пошуковий гігант «убив» проект незадовго до запланованого анонсу пристрою. Натомість компанія вирішила зосередитися на ліцензуванні ПЗ для розумного годинника стороннім виробникам.