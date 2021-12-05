Критики назвали 25 найкращих фільмів року

Кіноплатформа Indiewire опублікувала топ-25 найкращих фільмів 2021 року. В перелік потрапили роботи Стівена Спілберга, Пола Шредера, Педро Альмодовара та інших, повідомляє Обозреватель.

На диво критикув, топові позиції зайняли також картини маловідомих режисерів, які лише на початку своєї кар'єри. Більшість зі згаданих фільмів вже доступні, пише Indiewire.

Отже, повний список переможців з кінця виглядає так:

25. "Тестовий шаблон" (Шатара Мішель Форд)

24. "Шалене кіно для дорослих" (Раду Жуде)

23. "Спенсер" (Пабло Ларраін)

22. "Вестсайдська історія" (Стівен Спілберг)

21. "Сувенір: частина 2" (Джоанна Хогг)

20. "Тут немає зла" (Мохаммад Расулоф)

"Шалене кіно для дорослих" та "Спенсер" зайняли 24 та 23 сходинку

19. "Зола" (Яніца Браво)

18. "Свиня" (Майкл Сарноскі)

17. "Незнайома дочка" (Мэггі Джілленхол)

16. "Найгірша людина на світі" (Йоакім Трієр)

15. "Хода" (Роберт Грін)

"Незнайома дочка" та "Свиня" потрапили в топ-25

14. "Червона ракета" (Шон Бейкер)

13. "CODA" (Шан Хідер)

12. "Ідентичність" (Ребека Холл)

11. "Острів Бергмана" (Міа Хансен-Льов)

10. "Паралельні матері" (Педро Альмадовар)

"Ідентичність" та "Паралельні матері" опинилися на 12 і 10 сходинках

9. "Зелений лицар" (Девід Лоурі)

8. "Холодний розрахунок" (Пол Шредер)

7. "Пам'ять" (Апічатпон Вірасетакул)

6. "Літо соула" (Ахмір "Questlove" Томпсон)

5. "Титан" (Жулья Дюкурно)

"Зелений лицар" і "Холодний розрахунок" потрапили в топ-10

4. "Біжіть" (Йонас Поер Расмуссен)

3. "Сядь за кермо моєї машини" (Рюсуке Хамагуті)

2. "Лакрична піца" (Пол Томас Андерсон)

1. "Влада пса" (Джейн Кемпіон)