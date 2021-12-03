В ОП пояснили, чому тисячу за вакцинацію виплатять через "Дію"

Вакцинованим українцям не будуть виплачувати 1000 грн живими грошима, оскільки є ризик виведення їх з економіки, а також зростання інфляції. Про це у програмі "Украина на самом деле" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, повідомляє Дом.

Він нагадав, гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему "Дія".

"От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратяться на імпорт" , — пояснив Устенко.

Також цією програмою "єПідтримка" обмежені сфери, на які можна витратити отриману від держави COVID-тисячу. А видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони будуть підуть.