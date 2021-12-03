В ОП пояснили, чому тисячу за вакцинацію виплатять через "Дію"
Вакцинованим українцям не будуть виплачувати 1000 грн живими грошима, оскільки є ризик виведення їх з економіки, а також зростання інфляції. Про це у програмі "Украина на самом деле" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, повідомляє Дом.
Він нагадав, гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему "Дія".
"От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратяться на імпорт", — пояснив Устенко.
Також цією програмою "єПідтримка" обмежені сфери, на які можна витратити отриману від держави COVID-тисячу. А видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони будуть підуть.
"Одна з цілей програми — підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрями сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше порівняно з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення", — розповів радник президента.