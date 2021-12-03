У Німеччині перевірили запас ходу у 10 електромобілів

Журналісти німецького видання Auto Bild провели незвичайний експеримент, головними учасниками якого стали десять найпопулярніших електромобілів, повідомляє Autoconsulting.

Фахівці вирішили перевірити, на скільки кілометрів вистачить моделям повних зарядів акумуляторів, якщо їхати із фіксованою швидкістю 130 кілометрів на годину. Таким чином, експерти мали намір довести, що заявлений технічними характеристиками запас ходу не завжди збігається з можливостями електромобілів у реальних умовах експлуатації.

Для проведення експерименту журналісти вирушили на один із німецьких автобанів, де проїхали на десяти електрокарах із фіксованою швидкістю 130 кілометрів на годину. Найгірше показав себе Mercedes-Benz EQV 300, який на одному заряді батареї зумів подолати лише 273 кілометри. Другим із кінця з результатом (280 кілометрів) став Kia e-Soul. Трохи краще показали себе Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, які проїхали 290 та 295 кілометрів. Volkswagen ID.4 GTX зумів проїхати 332 кілометри.

Відкрив першу п'ятірку Porsche Taycan 4S, за кермом якого фахівцям вдалося проїхати 352 кілометри. Перед ним розташувалися Audi RS e-tron GT та Ford Mustang Mach-E GT з однаковим результатом у 367 кілометрів. На другому рядку в рейтингу журналістів опинився BMW iX xDrive50, який зумів проїхати 434 кілометри. Найбільший пробіг без підзарядки продемонстрував Mercedes-Benz EQS 580 4Matic – 444 кілометри. Цікаво, що в дослідженні фахівців не було жодної моделі Tesla.