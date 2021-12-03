Рєзніков розповів, скільки військових РФ може задіяти для ескалації

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що понад 94 тисячі російських військових можуть бути залучені для ескалації в Україні, повідомляє Новое время.

Про це він сказав у ході виступу у Верховній Раді під час запитання до уряду.

"Зараз навколо України та у тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, вісім — додатково перекинуто до Криму" , — заявив Резніков.

За його словами, сумарна кількість військ на території РФ, а також в ОРДЛО та в Криму територіях оцінюється в 94,3 тисяч осіб.