Міністр оборони хоче підвищити зарплату військовим, але грошей немає

Міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає. Про це він розповів під час години запитань до уряду в парламенті 3 грудня, повідомляє Українська правда.

"Мінімальна моя задача… сьогодні в середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень, а середня мінімальна можливість заробляти - 14300 грн, тому як мінімум моя задача на 30% збільшити таку можливість.

Для того щоб це відбулося в наступному році, потрібно плюс 18 мільярдів гривень. Їх, на жаль, сьогодні в державному бюджеті немає, тому ми будемо шукати компромісні рішення: протягом 3 років вибудуємо модель зрозумілу, прозору, а найголовніше – справедливу".

Міністр наголосив, що одним із ключових пріоритетів для нього залишатиметься підвищення грошового забезпечення і вирівнювання його до ринкових умов, щоб ЗСУ були одним із найкращих роботодавців.