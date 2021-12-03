Українська армія готова до атак мігрантів з Білорусі – Міноборони
На випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі армія буде готова виконати свою частину роботи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Після де-факто аншлюсу Білорусі у нас з'явилося додатково понад тисячу кілометрів кордону, які потрібно захищати, особливо в зимовий період. Ми розуміємо ці ризики і готуємося. Під координацією РНБО вже відпрацьовано алгоритм взаємодії усіх силових структур. На випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі армія буде готова виконати свою частину роботи, якщо рівень загрози зростатиме", - сказав він.