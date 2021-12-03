Українська армія готова до атак мігрантів з Білорусі – Резніков

На випадок можливої гібридної атаки мігрантами з території Білорусі армія буде готова виконати свою частину роботи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.