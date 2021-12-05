Місячний календар на тиждень 6-12 грудня 2021 року

Детальний місячний календар на початок грудня 2021 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня, повідомляє Сьогодні.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитись від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 6-12 грудня 2021 року.

6 грудня, понеділок – 3-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.

7 грудня, вівторок – 4-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про які незабаром пошкодуєте.

8 грудня середа – 5-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.

9 грудня четвер – 6-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

10 грудня, п'ятниця – 7-й місячний день.

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.

11 грудня, субота – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть о 3:36. День каяття у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

12 грудня, неділя – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.