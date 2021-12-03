8 голів: в італійській Серії А зіграли божевільний матч

Неймовірний за напруженням матч подарували вболівальникам "Лаціо" і "Удінезе" в рамках 15-го туру чемпіонату Італії. Зустріч пройшла на "Стадіо Олімпіко" в Римі, повідомляє УНІАН.

На двох команди забили вісім м'ячів. "Удінезе" досить довго лідирував у матчі, але в підсумку переможний рахунок 3:1 для гостей перетворився на 3:4, і вони опинилися в ролі наздоганяючої сторони. Відігратися "Удінезе" вдалося лише на дев'ятій доданій до другого тайму хвилині.

До кінця матчу у "Удінезе" на полі залишилося дев'ять гравців, а у "Лаціо" - десять.

"Лаціо" - "Удінезе" - 4:4

Голи: Іммобіле, 34, Педро, 51, Мілінкович-Савич, 56, Ачербі, 79 - Бету, 17, 32, Моліна, 44, Арслан, 90+9

"Лаціо": Рейна, Лаццарі, Ачербі, Габаррон, Хюсай, Луїс Альберто (Башич, 64), Катальді (Дзакканьї, 78), Мілінкович-Савич, Педро, Іммобіле, Феліпе Андерсон (Раду, 59)

"Удінезе": Сільвестрі, Моліна, Перес, Самір (Форестьері, 87), Родріго Бекао (Нюйтінк, 75), Удоджі, Яяло (Арслан, 63), Уолас, Саксесс (Пуссетто, 63), Бету, Деулофеу (Соппи, 75)

Вилучення: Патрік, 57 - Моліна, 69, Уолас, 90+10

Серія А: положення команд