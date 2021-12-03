Розмова по мобільному: який штраф отримає водій

В Україні встановлено штраф для водіїв за розмову мобільним телефоном під час їзди за кермом. Це передбачено у статті 122 КУпАП, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в публікації пресслужби патрульної поліції Київської області.

Патрульні нагадують, що розмови телефоном і їзда за кермом – несумісні.

Водій не повинен відволікатися від ситуації на дорозі, через те, що це може привести до дорожньо-транспортної пригоди.

За таке порушення водій може отримати штраф у розмірі 510 гривень.

"Телефон і кермо - несумісні! Нагадуємо, під час керування транспортним засобом заборонено користуватися мобільними пристроями, тримаючи їх у руках" , - йдеться у повідомленні.

Також в патрульній службі зазначили, що таке правопорушення передбачено в статті 122 (порушення ПДР) КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень.

"Рекомендуємо зупинитися в дозволеному місці в разі важливих дзвінків. Якщо це неможливо - використовуйте спеціальну гарнітуру" , - порекомендували в поліції водіям.

Варто відзначити, що за використання гучного зв'язку або спеціальних пристроїв (навушники, блютуз) – водій покараний не буде.

Однак психологи вважають, що будь-яка розмова під час їзди за кермом може відволікати водія.

Тому, за допомогою спеціальних пристроїв варто відповідати тільки на важливі дзвінки та говорити швидко і коротко.