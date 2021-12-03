Україна, Литва та Польща закликали посилити санкції до РФ

Президенти Литви, Польщі та України у четвер закликали міжнародну спільноту посилити санкції щодо Росії через її агресію проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У спільній заяві, опублікованій у п'ятницю з нагоди 30-річчя незалежності України, Гітанас Науседа, Володимир Зеленський та Анджей Дуда підтвердили свої зобов'язання щодо підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод.

"Президенти (...) закликали міжнародне співтовариство посилити санкції щодо Російської Федерації за її агресію проти України і ще раз закликали Кремль до деескалації положення шляхом відведення своїх військ від українського кордону та виведення військ з тимчасово окупованих нею територій" , - йдеться у заяві. .

Глави держав також висловили особливе занепокоєння погіршенням безпеки і стабільності в регіоні і загрозами, що виникають, "включаючи гібридні загрози, що породжуються, серед іншого, що триває російською агресією", і погодилися з необхідністю спільних зусиль для підвищення стійкості до цих загроз для більш ефективного вирішення цих проблем і координованої боротьби з ними.

Президенти також підтвердили свою солідарність і підтримку перед "створеної та організованої Мінськом міграційної кризи на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордоні" і заявили, що країни сповнені рішучості "об'єднати зусилля для його подолання". Лідери Литви, Польщі та України також зазначили, що ця гібридна атака становить пряму загрозу безпеці всієї Європи.

Серед іншого, президенти висловили "глибоке занепокоєння" проектом "Північний потік 2", який, за їхніми словами, загрожує безпеці європейського регіону, і підтвердили свою відданість подальшому зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Спільна заява президентів була поширена після їхньої онлайн-зустрічі в четвер.