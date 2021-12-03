Ломаченко вперше прокоментував поразку Лопеса

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував сенсаційну поразка американця Теофімо Лопеса від австралійця Джорджа Камбососа у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, повідомляє УНІАН.

"Перед поєдинком я давав Камбососу певні шанси, але, звичайно ж, думав, що Лопес переможе в цьому бою. Але що є, то є. Це боксерське життя" , - сказав Ломаченко.

"Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя мета в боксі. Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи зустрінуся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але зараз на мене чекає бій 11 грудня. Я зосереджений на поєдинку з Річардом Коммі. Після цього бою я зможу говорити про своє майбутнє".

На питання про те, чи вважає Ломаченко себе найкращим у легкій ваговій категорії, він відповів:

"Не хочу говорити про себе. Це питання до вболівальників і людей, які розбираються в боксі. Але якщо говорити про мої навички, то я завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, свої найкращі вміння".

Ситуація в легкій вазі