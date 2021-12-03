Футбольний тренер помер після бурхливого святкування голу

Трагічний випадок стався в єгипетському футболі. Наприкінці матчу між клубами "Аль-Мадж" забив переможний м'яч вже у доданий час. Тренер команди Адхам ель-Селхадар дуже бурхливо відреагував на успіх його підопічних. Проте під час святкування у нього стався серцевий напад, повідомляє Обозреватель.

Наставник "Аль-Маджа" знепритомнів біля футбольного поля. Відразу ж на місці події лікарі кинулися надавати йому допомогу. Медики поклали Адхама в машину швидкої допомоги та повезли до лікарні, де вже готувалися його прийняти. Проте під час поїздки Ель-Селхадар помер у автомобілі.

На місцевому телебаченні вийшов сюжет про трагічний інцидент.

Через смерть тренера клуб оголосив шестиденну жалобу.

Усі заходи "Аль-Маджа", у тому числі тренування, найближчим часом скасовані. Наступний матч команди в чемпіонаті Єгипта буде перенесено на іншу дату.