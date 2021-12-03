Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони
Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство вже подало прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Про це, посилаючись на заяву міністра в кулуарах, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Ляшко повідомив, що на наступному тижні буде засідання комісії, де будуть розглядати це питання.
"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.
Які регіони зараз у "червоній" зоні
Цю зону охоплюють 18 областей та Київ:
- Херсонську,
- Одеську,
- Запорізьку,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Сумську,
- Миколаївську,
- Рівненську,
- Житомирську,
- Івано-Франківську,
- Київську,
- Луганську,
- Хмельницьку,
- Чернігівську,
- Львівську,
- Волинську,
- Черкаську,
- Вінницьку.