Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони

Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони

Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство вже подало прохання скликати комісію ТЕБ та НС.﻿ Про це, посилаючись на заяву міністра в кулуарах, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Ляшко повідомив, що на наступному тижні буде засідання комісії, де будуть розглядати це питання.

"Щодо областей, які можуть вийти з "червоної" зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту", - заявив він.

Які регіони зараз у "червоній" зоні

Цю зону охоплюють 18 областей та Київ:

  • Херсонську,
  • Одеську,
  • Запорізьку,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Сумську,
  • Миколаївську,
  • Рівненську,
  • Житомирську,
  • Івано-Франківську,
  • Київську,
  • Луганську,
  • Хмельницьку,
  • Чернігівську,
  • Львівську,
  • Волинську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку.

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