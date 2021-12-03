Polestar показала свій електричний преміальний позашляховик

Polestar, що спеціалізується на електромобілях дочірня компанія Volvo, показала свій майбутній електричний позашляховик Polestar 3, який стане першим електромобілем компанії, що виробляється у США, повідомляє 3Dnews.

Позашляховик, масове виробництво якого намічено на 2022 рік, увійде до категорії електромобілів преміум-класу і конкуруватиме з такими транспортними засобами, як Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQC, Rivian R1S та Fisker Ocean.

Примітно, що Polestar 3 збиратиметься на заводі Volvo у Чарлстоні, США. Новинка запропонує не тільки кращу керованість, ніж седан Polestar 2, але й зможе похвалитися системою автономного водіння для руху шосе. Ця можливість буде реалізована завдяки використанню датчика LiDAR виробництва Luminar, яка також постачає компоненти для реалізації функцій автономного керування автомобілем Volvo. Компанія заявила, що функція автономного водіння на шосе дебютує у 2022 році з позашляховиком Volvo XC90 та Polestar 3.

Polestar, яка розпочинала свою діяльність як рядовий суббренд Volvo, за останні роки перетворилася на одного з дуже цікавих виробників електромобілів на ринку. Компанія нещодавно оголосила про плани виходу на фондову біржу. Polestar поки випустила лише два автомобілі: гібридне купе Polestar 1 та повністю електричний седан Polestar 2. Повідомляється, що слідом за позашляховиком Polestar 3 у 2023 році вийде компактніший кросовер Polestar 4 та спортивний седан Polestar 5.

Polestar досі не опублікувала технічні характеристики Polestar 3. Нагадаємо, що Polestar 2 оснащений 78-кВт·год акумулятором, що забезпечує запас ходу 470 кілометрів. Електродвигун машини видає 408 кінських сил, що дозволяє їй розганятися від 0 до 100 кілометрів за годину менш ніж за п'ять секунд.

Polestar 3 був показаний під час заходу на Манхеттені, під час якого компанія інформувала інвесторів про свій трирічний бізнес-план.