НКРЕКУ оштрафувала Нафтогаз на мільйон гривень

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКУ), на засіданні у п'ятницю оштрафувала НАК "Нафтогаз України" за недопуски представників регулятора до перевірок компанії у листопаді цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, регулятор наклав на "Нафтогаз" 850 тис. грн максимального штрафу за недопуск перевіряючих на об'єкт у ході планової перевірки діяльності НАК з постачання газу за останні чотири роки та ще три штрафи по 102 тис. грн кожен за недопуск під час трьох непланових перевірок, що здійснювалися внаслідок відповідних звернень до НКРЕКУ з боку учасників ринку та споживачів.

"Я не знаю, чи був повідомлений керівник компанії – Юрій Юрійович Вітренко, – щодо цих недопусків, проте я обов'язково особисто повідомлю його про ці перевірки" , – заявив у ході засідання голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") та транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрямок постачання газу побутовим споживачам.