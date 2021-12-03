Росія почала військові навчання в Криму

Понад 500 військовослужбовців з'єднання морської піхоти Чорноморського флоту Росії прибули до полігонів бойової підготовки у Криму. Навчання відбуваються відповідно до плану.

Про це повідомила прес-служба Міноборони РФ.

"У польових умовах морські піхотинці виконають завдання з вогневої підготовки та водіння, виконають бойові стрільби за мішенними позиціями з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів, механіки-водії відпрацюють прийоми водіння у подоланні різних перешкод під час руху по пересіченій місцевості та морському узбережжі" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, при пересуванні на полігони морські піхотинці відпрацювали дії з оборони колон техніки на марші та нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника.