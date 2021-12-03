Постковідний синдром у дітей може закінчитись ураженням серця - лікарка

Постковідний синдром у частини дітей може закінчитись лущенням на пальцях рук і ніг та ураженням серця. Серед інших симптомів – гарячка, кашель, висипання на шкірі.﻿ Про це в інтерв’ю розповіла лікар-імулог Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, кандидат медичних наук Ольга Урбась, повідомляє Укрінформ.

«Постковідний синдром, про який можу говорити з практики, є досить важким у частини дітей. З часом ці діти можуть мати тривалу гарячку, прояви кашлю, стоматити, висипання на шкірі, які в подальшому закінчуються лущенням на пальцях рук і ніг. Це так званий кавасакоподібний синдром, досить важке ускладнення коронавірусної хвороби, що протікає з важким ураженням серця, і може закінчитись аневризмою аорти чи коронарних судин. І це є проблема» , - зазначила Урбась.

За її словами, дуже часто ця проблема є не у дорослих дітей, а у малюків до трьох років.

Постковідний синдром у частини дітей медики часто спостерігають через 3-4 тижні після контакту з ковідним хворим або після навіть незначних симптомів коронавірусу. Водночас, додала лікар, COVID-19 більшість дітей переносять легше, ніж дорослі.

«Треба розуміти, що сам COVID-19 триває 21 день, тоді як будь-яка інша вірусна інфекція – не більше семи. І ось проблеми у дорослих і дітей можна спостерігати після 21 дня від перших симптомів» , - сказала Урбась.

Вона зауважила, що нині ВООЗ і МОЗ України рекомендує вакцинувати дітей від коронавірусної інфекції з 12 років, бо це один із передостанніх періодів, коли повністю завершується формування імунної системи.