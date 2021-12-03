5 речей, які діти ніколи не забувають про своїх батьків

Ми всі розуміємо, що наша сім'я, особливо наші батьки, сформували нас такими, якими ми є сьогодні. Ставши дорослими, ми часто оглядаємось на своє дитинство і приходимо до такої думки, повідомляє WomanEL.

Ідеальних батьків немає. Але є цінні речі, які ми, батьки, можемо робити у процесі виховання дітей. Вони дозволять їм озиратися на своє дитинство з вдячністю та вдячністю. Ось що ваші діти обов'язково пам'ятатимуть:

Діти запам'ятають, як ви висловлювали своє кохання

Дослідження, проведене вченими з Гарварду, виявило зв'язок між батьківською теплотою та благополуччям дітей у майбутньому. Іншими словами, дорослі, у яких у дитинстві були люблячі батьки, емоційно, психологічно та соціально процвітають.

Діти пам'ятатимуть, як ви їх дисциплінували

Всі ми розуміємо, що ляпаси та крики не призводять до кращої поведінки дітей. Що таке способи позитивної дисципліни? Це стратегії, які навчать наших дітей керувати своєю поведінкою, вбережуть їх від шкоди та сприятимуть їхньому здоровому розвитку. Вони можуть включати моделювання позитивної поведінки, встановлення послідовних і відповідних віку правил з чіткими наслідками, прислухатися до думки наших дітей.

Діти пам'ятатимуть, як ви проводили час із сім'єю

Сімейні поїздки, спільні вечері та інші речі, які ви робите разом, є важливими. Вони вчать, що потрібно створювати спогади та отримувати задоволення від спільного проведення часу з сім'єю. Якщо ви виділяєте час для спілкування із рідними, діти цього ніколи не забудуть.

Діти запам'ятають, який приклад ви їм подавали

Наші діти навчаться взаємодіяти зі світом, спостерігаючи, як ми взаємодіємо зі світом. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були добрими, з добрими манерами, які заслуговують на довіру, працьовитими, відповідальними, вірними, чуйними та терплячими, нам необхідно самим бути такими.

Діти пам'ятатимуть ваші сімейні традиції

Сімейні традиції – великі та малі – зміцнюють сімейні узи. Навмисне включення сімейних традицій та ритуалів може покращити самооцінку ваших дітей, їх здоров'я та успішність. Водночас принесуть їм довговічні спогади, які можуть забрати з собою в доросле життя.