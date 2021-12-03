Названо лідерів Індексу прозорості компаній за 2020 рік

"Vodafone Україна", ПУМБ та група компаній ДТЕК (усі - Київ) очолили Індекс прозорості компаній за 2020 рік за результатами дослідження "Індекс ESG прозорості компаній України 2020" від Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ), Центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" )" за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними, презентованими 2 грудня, до топ-10 увійшли також державний Укргазбанк, "Кока-Кола Беверджіс Україна", НАЕК "Енергоатом", МХП, "Укргідроенерго", "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України".

Усього укладачі індексу оцінили прозорість 56 українських компаній – тих, що увійшли до топ-50 найбільших платників податків та тих, хто добровільно приєднався до оцінювання, повідомила під час прес-конференції голова правління Центру "Розвиток КСВ" Марина Саприкіна.

За словами авторів дослідження, оцінювалася інформація виключно з відкритих джерел – офіційних сайтів та соціальних мереж компаній за 12 критеріями ESG, серед яких інформація про компанію та політику КСВ, корпоративне управління, трудові відносини, лідерство керівництва та компанії.

Крім того, на індекс відкритості вплинули навігація та доступність сайтів, звітність, взаємини з громадами, відповідальне споживання, захист довкілля, права людини та впровадження КСВ у ланцюжок постачання.

Середній рівень розкриття інформації за критеріями ESG становить 32%, у топ-10 – 60%. Згідно з результатами дослідження, 48 з 56 компаній розмістили інформацію про корпоративне управління, в цілому середній бал з цього компоненту зріс з 5,2 у 2019 до 6,1 у 2020 році. Найчастіше розміщують інформацію для інвесторів, про структуру власності та керуючі органи. Рідше – про план залучення стейкхолдерів, управління КСВ, уповноваженого за антикорупційною програмою та сертифікацією за стандартом 37001 "Система менеджменту протидії корупції".

З 23% до 44% зросла частка компаній, які оприлюднюють свої КСВ-стратегії або цілі, з 8% до 17,8% – кількість тих, хто подає інформацію про інтегрованість цілей сталого розвитку. Майже вдвічі – з 27% до 50% – збільшилася частка компаній, які розкривають інформацію з прав людини.

Компанії, які продемонстрували високий рівень розкриття інформації на сайтах та в соцмережах, належать до сфер фінансів, електроенергетики, фармацевтики та металургійного виробництва.

Автори дослідження зазначають, що рівень підготовки нефінансової звітності, як і раніше, низький: згідно з відкритими даними, її підготували лише 12 компаній, проте це вдвічі більше, ніж у 2019 році.