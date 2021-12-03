Бустерну дозу можуть почати вводити раніше – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова запровадити бустерну дозу за прикладом Європи, якщо в ЄС буде ухвалено таке рішення. ﻿Про це, з посиланням на заяву Ляшка в кулуарах парламенту, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що зараз у Європі пропонують запроваджувати бустерну дозу через дев'ять місяців після вакцинації.

"Якщо приймуть пропозицію вчених (про 9-місячний інтервал, - ред.), схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України" , - заявив Ляшко, зазначивши, що при розробці COVID-сертифікатів Україна погоджувала всю нормативну базу відповідно до законодавства ЄС.