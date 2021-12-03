Не те, чим здається: косметолог розкрила вражаючу правду про натуральну косметику

Коли в магазині ви бачите зелений значок натуральної косметики, то це явно викликає довіру до її складу "без хімії". Виникає бажання купити, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Чи дійсно натуральна косметика більш корисна і безпечна, ніж засоби з хімічним складом? А може це просто ідеальний інструмент для продажів і такі засоби не краще звичайних баночок з компонентами промислового виробництва?

Косметолог Тетяна Моторіна на сторінці в Instagram допомогла розібратися в цьому питанні.

Ніяких чітких критеріїв терміна "натуральна косметика" на законодавчому рівні на даний момент не існує, тому це привабливе словосполучення може використовувати практично будь-який косметичний бренд, засоби якого містять хоча б один натуральний компонент.

Так що нерідко позначка "натуральна косметика" - це всього лише успішний і безпрограшний маркетинговий хід. ⠀ Будь-яка косметика, яка стоїть на полицях в магазині, не може бути 100% натуральною за визначенням, інакше такі засоби могли б зберігатися тільки в холодильнику і лише кілька днів. ⠀ Звичайно, косметика промислового виробництва містить різні синтетичні емульгатори, загусники і консерванти.

Багато що з того, що ми звикли вважати хімією, отримано з природних компонентів. ⠀ Але тут виробники йдуть на хитрощі і пишуть в дужках назву натурального інгредієнта замість хімічного. ⠀ Наприклад, саліцилова кислота, яку часто додають в засоби для проблемної шкіри. Вперше її добули з кори верби, і тепер виробнику ніщо не заважає стверджувати, що його засіб для очищення і підсушування шкіри містить екстракт верби.

Та ж історія з лаурилсульфатом амонію. Виробник ненатуральної косметики напише хімічну назву, а виробник натурпродукту хитро вкаже: "отримано з олії кокоса". ⠀ Іноді досить зеленої упаковки або зображення дерева, листочка або крапельки, щоб ви прийняли абсолютно звичайний склад за натуральний.