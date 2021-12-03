Лавров не вийшов для спільного фото міністрів у Стокгольмі

Після заклику США до Росії відвести війська від кордонів України, голова МЗС РФ Сергій Лавров не прийшов на традиційне "сімейне фото" (Family Photo) після міністерського засідання ОБСЄ в Стокгольмі.

Про це повідомляє політичний експерт Телеграм-каналу PavlovskyNews Микола Волковський з місця подій.

Слід зазначити, що й держсекретар США Ентоні Блінкен прийшов на фотосесію із запізненням.

До цього на зустрічі з Лавровим Блінкен сказав, що на Росію чекають серйозні санкції у разі загострення конфлікту з Україною, і закликав РФ знизити напруженість біля кордонів України.

А Лавров у Стокгольмі знову звинуватив НАТО в ігноруванні російських інтересів, а також надання військової підтримки Україні.