Мокрий сніг та морози: прогноз погоди на вихідні 4-5 грудня

Мокрий сніг та морози: прогноз погоди на вихідні 4-5 грудня

Погода в Україні на вихідних буде холодна. Прогнозують мокрий сніг та морози. Синоптики дали прогноз﻿ погоди на 4-5 грудня, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Прогноз на суботу

    4 грудня в східних областях буде сильний дощ та сніг, а на півдні країни просто злива. В інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

    • на заході вдень -1+3, а вночі -2-13,
    • на півночі вдень -1+2, а вночі -2-6,
    • на сході вдень +2+8, а вночі 0+7,
    • на півдні вдень +2+9, а вночі -1+7,
    • у центрі вдень -1+5, а вночі -1-6.
    arbpwok_9__big.jpg
    Погода, що очікується у суботу, 4 грудня. Скріншот: Meteobar

    Прогноз на неділю

    У чотирьох західних областях буде дощ зі снігом. А в інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

    • на заході вдень -1+4, а вночі -3-7,
    • на півночі вдень -1+2, а вночі -4-7,
    • на сході вдень +0+5, а вночі -1-6,
    • на півдні вдень +2+7, а вночі -2-5,
    • у центрі вдень -1+2, а вночі -4-6.
    quu0pve_20_big.jpg
    Погода, що очікується у неділю, 5 грудня. Скріншот: Meteobar

    Новини

    analytics