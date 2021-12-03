Мокрий сніг та морози: прогноз погоди на вихідні 4-5 грудня

Погода в Україні на вихідних буде холодна. Прогнозують мокрий сніг та морози. Синоптики дали прогноз﻿ погоди на 4-5 грудня, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

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Прогноз на суботу

4 грудня в східних областях буде сильний дощ та сніг, а на півдні країни просто злива. В інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

на заході вдень -1+3, а вночі -2-13,

на півночі вдень -1+2, а вночі -2-6,

на сході вдень +2+8, а вночі 0+7,

на півдні вдень +2+9, а вночі -1+7,

у центрі вдень -1+5, а вночі -1-6.

Погода, що очікується у суботу, 4 грудня. Скріншот: Meteobar

Прогноз на неділю

У чотирьох західних областях буде дощ зі снігом. А в інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

на заході вдень -1+4, а вночі -3-7,

на півночі вдень -1+2, а вночі -4-7,

на сході вдень +0+5, а вночі -1-6,

на півдні вдень +2+7, а вночі -2-5,

у центрі вдень -1+2, а вночі -4-6.