Створення кібервійськ є одним із пріоритетів Міноборони — Резніков

Міністерство оборони спільно з Генштабом Збройних сил готують законопроєкт про створення кібервійськ, який визначатиме їхню структуру﻿. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час години запитань до уряду в парламенті 3 грудня, повідомляє Ділова столиця.

"Стосовно створення кібервійськ є абсолютно чіткий план. Я на всіх візитах і зустрічах обговорював допомогу з цього приводу. Кіберзагрози теж зазначають як одну з головних п’яти загроз з боку нашого недружнього сусіда. І на сьогодні, оскільки це складова Збройних сил, ми так само з главкомом, з Генеральним штабом відпрацьовуємо структуру і вийдемо з проєктом відповідного законодавчого врегулювання" , — сказав Резніков.

Він додав, що "це пріоритет — один з п’яти".

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо заходів із кібероборони України, яке передбачає появу в нашій країні кібервійськ.