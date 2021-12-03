Створення кібервійськ є одним із пріоритетів Міноборони — Резніков
Міністерство оборони спільно з Генштабом Збройних сил готують законопроєкт про створення кібервійськ, який визначатиме їхню структуру. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час години запитань до уряду в парламенті 3 грудня, повідомляє Ділова столиця.
"Стосовно створення кібервійськ є абсолютно чіткий план. Я на всіх візитах і зустрічах обговорював допомогу з цього приводу. Кіберзагрози теж зазначають як одну з головних п’яти загроз з боку нашого недружнього сусіда. І на сьогодні, оскільки це складова Збройних сил, ми так само з главкомом, з Генеральним штабом відпрацьовуємо структуру і вийдемо з проєктом відповідного законодавчого врегулювання", — сказав Резніков.
Він додав, що
"це пріоритет — один з п’яти".
Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо заходів із кібероборони України, яке передбачає появу в нашій країні кібервійськ.