Качура запросив органи щодо подвійного громадянства Арахамії

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура подав депутатське звернення до Служби безпеки України та міграційної служби щодо наявності американських паспортів у народних депутатів Давида Арахамії та Кіри Рудик.

Про це він написав у себе в Телеграм-каналі .

"Пам'ятаєте, як на будь-яких анонімних ТГ-каналах звинувачували Давида Арахамію в наявності паспорта США? А Кіру Рудик, яка на пряме запитання ведучої про наявність іншого громадянства тричі відповіла: «я народилася в Україні та є українкою»? Пора розібратися!" – пише нардеп.

Качура також додав, що він насамперед за справедливість.

"Як юрист вважаю, що всім необхідно дотримуватися законів, особливо якщо ти сам ці закони пишеш", - поділився він.

Сьогодні його депутатський запит до СБУ, Міграційної та Прикордонної служби буде зачитаний у Раді.