В Австрії назвали ім’я нового канцлера
Керівництво правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) у п'ятницю одноголосно обрало міністра внутрішніх справ Карла Негаммера новим лідером партії. Отже, він стане наступним федеральним канцлером. Про це, посилаючись на місцеве видання, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії і водночас кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь і привілей", — сказав Негаммер.
У новому уряді Австрії відбудеться рокіровка, зокрема, зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.
Учора колишній канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив, що іде з політки.
На початку цього року Курц пішов з посади канцлера, проте залишався лідером консервативної Австрійської народної партії.