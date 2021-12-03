В Австрії назвали ім’я нового канцлера

Керівництво правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) у п'ятницю одноголосно обрало міністра внутрішніх справ Карла Негаммера новим лідером партії. Отже, він стане наступним федеральним канцлером.﻿ Про це, посилаючись на місцеве видання, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії і водночас кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь і привілей" , — сказав Негаммер.

У новому уряді Австрії відбудеться рокіровка, зокрема, зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.

Учора колишній канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив, що іде з політки.

На початку цього року Курц пішов з посади канцлера, проте залишався лідером консервативної Австрійської народної партії.