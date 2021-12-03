В Україні з'явиться аналог агентства НАТО із закупівель

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує створити у структурі українського оборонного відомства аналог агентства НАТО із забезпечення та закупівель NSPA﻿. Про це Резніков заявив 3 грудня під час години питання до уряду у Верховній Раді, повідомляє Ділова столиця.

"Серед першочергових заходів – будівництво ефективної, прозорої системи закупівель. Ми плануємо створити в Міністерстві оборони аналог агентства НАТО з питань підтримки та закупівлі на кшталт NSPA.

Структурно воно містить у собі частину, яка здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, а також частину, яка відповідає за забезпечення харчуванням, паливом, речами" , – сказав політик.

Окрім того, Резніков планує найближчим часом затвердити нову структуру міністерства, яка "на функціональному рівні відображатиме найголовніші напрями".