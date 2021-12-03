YouTube звинуватили у втручанні у президентські вибори у Франції

Журналіст і політолог Ерік Земмур, який висунув свою кандидатуру на пост президента Франції, звинуватив онлайн-сервіс YouTube у втручанні у вибори. Про це він заявив у своєму Twitter, повідомляє Лента.Ру.

Кандидат висловився на адресу сервісу після того, як на відео, де він розповідає про своє висування, поставили вікове обмеження для глядачів. YouTube зобов'язав громадян пред'являти фото документа, що засвідчує особу, або банківську картку для підтвердження повнолітнього віку перед переглядом ролика Земмура.

Журналіста обурило рішення сервісу.

"Поліція думок уже навіть не ховається: вона виставляє напоказ свою тиранічну природу" , - сказав він.

На думку Земмура, це говорить про те, що починається справжня битва.

Про висунення Земмура на пост президента стало відомо 30 жовтня. Він відомий як прихильник радикально правих поглядів. Наразі до списку претендентів на посаду глави держави, вибори якого відбудуться у Франції у квітні 2022 року, входять уже понад 40 осіб.