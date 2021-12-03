ConocoPhillips викупила у Shell активи у Пермському басейні

Американська нафтогазова компанія ConocoPhillips закрила угоду з купівлі у британо-нідерландської Royal Dutch Shell активів у Пермському басейні приблизно за $9,5 млрд, повідомляє Enkorr.

У прес-релізі компанії сказано, що очікуваний видобуток на цих родовищах у 2022 році складе близько 200 млн барелів нафтового еквівалента на добу.

Чистий прибуток ConocoPhillips у III кварталі 2021 р. склав $2,379 млрд, або $1,78 у розрахунку на акцію, порівняно з чистими збитками в $450 млн, або $0,42 на акцію, за аналогічний період минулого року. Прибуток без урахування разових факторів склав $1,77 на акцію проти збитку в $0,31 на акцію.