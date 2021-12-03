СБУ викрила підпільний "сервісний центр МВС"

Служба безпеки України припинила діяльність громадян, які несанкціоновано втручалися в Єдиний державний реєстр транспортних засобів (ЄДРТЗ). Зловмисники виготовляли фейкові водійські посвідчення та техпаспорти. Підпільний "сервісний центр" діяв кілька років, повідомила прес-служба СБУ﻿.

За даними слідства, протиправну схему налагодили троє киян. «Виробництвом» фальшивок займалися вдома.

Використовуючи особисті зв’язки в сервісних центрах МВС, ділки мали змогу отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Фейкові техпаспорти виготовляли, здебільшого, на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав. Зокрема за водіння авто у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння. «Клієнтів» шукали через особисті контакти у кримінальних колах.

За попередньою інформацією, ділки встигли «обслужити» декілька сотень осіб. Коштували підробки $ 800 США.

Зловмисники діяли за простою схемою: у базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі із порушником дані, і друкували «водійські права» вже з новим фото. Таким чином порушник міг безперешкодно пересуватися, попри заборону кермування.

У ході обшуків, проведених за адресами мешкання правопорушників у Києві, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення підроблених документів, готові для збуту посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та чорну бухгалтерію.

Наразі двом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.