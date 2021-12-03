На каналі "Рада" показуватимуть ток-шоу

Реформування телеканалу "Рада" не спричинить об'єднання в один холдинг із телеканалом "Дом". Головні зміни стосуватимуться якості картинки, планується запуск повноцінного ток-шоу.

Про це в кулуарах Ради повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, передає Андрій Павловський.

Корнієнко уточнив, що кошторис каналу разом із газетою "Голос країни" на 2022 рік складе 87 мільйонів гривень.

За інформацією джерела, реформуватиме "Раду" творець телеканалів 112, NewsOne, Zik, "Прямий" та "Перший Незалежний" Олексій Семенов. На його пропозицію вже відгукнулися журналісти, редактори та ведучі, які були без роботи. Поки що невідомо, де буде офіс. Кажуть, що це може бути і у КВЦ "Парковий". Одну зі студій можуть обладнати на третьому поверсі Верховної Ради.