Пальне на АЗС подешевшало

Середня ціна по країні бензину А-92 3 грудня знизилася на 23 коп./л, і склала 30,09 грн/л, на стільки ж здешевшав бензин А-95 — до 30,86 грн/л, а дизельне пальне скинуло 9 коп. /л (до 30,10 грн/л). Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

SOCAR знизив ціну бензинів на 1,27-1,50 грн/л. При цьому ДП у цій мережі здешевшало на 1 грн — до 33,98 грн/л.

На KLO «двійка» здешевшала на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, «п'ятірка» – на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДП – на 86 коп./л, до 29,79 грн/л. На станціях UPG бензини здешевшали на 1,2-1,3 грн/л, ДП – на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 знизилася до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30,00 грн/л, на ДП — до 28,30 грн/л.

Також відкоригували свої ціни у бік зменшення «Паралель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «БРСМ-Нафта», «Укргазвидобування», AMIC та ін.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України 2 грудня оприлюднило середню вартість бензинів обсягом 25,88 грн/л і дизпального – 23,27 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на стандартний бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,88 грн/літр, на стандартне дизпальне – 30,27 грн/л.