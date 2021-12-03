Матч між "Динамо" та "Верес" скасували через снігопад

У п'ятницю, 3 грудня, не зіграють матч 17-го туру чемпіонату України серед молодіжних команд (U-19) між "Вересом" та "Динамо". Зустріч мала відбутися у містечку Березне на Рівненщині, проте її проведенню завадив снігопад, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів офіційний сайт "Динамо". Кияни вже прибули на стадіон "Колос" та почали готуватися до гри.

Сніг на футбольному полі. Джерело: ФК "Динамо"

Проте потім на поле вийшла суддівська бригада, яка після перевірки стану газону вирішила не проводити матч. Зрештою футболісти залишили стадіон.

Поки що невідомо, коли саме суперники зможуть зіграти-таки матч. Нинішній тур триває з 2 по 5 грудня.

Наразі "Динамо" посідає друге місце у чемпіонаті, відстаючи від донецького "Шахтаря" на три очки, але маючи гру в запасі.

Турнірна таблиця у чемпіонаті України серед 19-річних. Джерело: УПЛ

До зимової перерви у турнірі молодіжні команди мають зіграти ще один, 18-й тур – з 9 по 12 грудня.