Infiniti розповіла про свої плани з електрифікації

Незабаром після того, як "материнська" компанія Nissan представила стратегію електрифікації, свою програму "озеленення" оприлюднила Infiniti. Очікується, що до кінця десятиліття більшість продукції бренду стануть гібридами або повністю перейдуть на електротягу, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Для компанії Infiniti процес, переходячи до електричних технологій, буде менш витратним і швидким завдяки можливості адаптувати наявні технічні та конструктивні рішення, успішно випробувані Nissan.

Крім того, автовиробник поки що не планує повністю відмовлятися від ДВЗ. На думку керівництва компанії, це дозволить "дати нашим клієнтам можливість вибирати джерело живлення, яке найкраще підходить для їхнього життя".

На відео Infiniti показала кілька концепт-карів, що використовують сучасні електричні технології. Один з найяскравіших прикладів представлений світлодіодними фарами та денними ходовими вогнями, освітленим значком Infiniti спереду та складним світлодіодним підсвічуванням ззаду.

У сучасній модельній гамі бренду Infiniti немає електромобілів, хоча за минулі роки компанія демонструвала кілька концептуальних розробок у цій сфері. Судячи з тізерів, у гамі електрокарів марки найближчими роками з'являться седан, купеподібний кросовер та традиційний SUV.