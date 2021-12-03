Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

Після різких рухів курсу минулими днями у п'ятницю на міжбанківському валютному ринку спостерігається розмірена збалансована торгівля у вузькому діапазоні 27,29-27,32 гривень.

Незважаючи на те, що продавців у першій половині торгової сесії було менше, ніж покупців, всі спроби спровокувати зростання котирувань не мали успіху. Відчувається, що ті, хто хотів швидко купити, зробили це у середу та четвер. А решта покупців вже намагаються витримувати паузу, чекаючи прийнятної ціни. Політична напруженість, що трохи спала, грає їм на руку: розмови про «держпереворот» на щастя виявилися лише розмовами, які спровокували ажіотажний попит; тепер він вщухає, і міжбанк повертається до звичного робочого ритму. Навіть Національний банк сьогодні, бачачи спокійну торгівлю, вирішив відпочити, і на ринку не з'являється. Купувати не вийде, тому що надлишків не видно, а продавати теж не треба, наявні продавці поки що справляються самотужки.

Невеликі хвилі на готівковому валютному ринку відбуваються в діапазоні 27,28-27,33 гривень. Цінники на продаж валюти то зростають, то знижуються, але явної тенденції у той чи інший бік немає. З обласних центрів повідомляють про падіння попиту на покупку і готівкового «американця», і євро, через що оператори валютного ринку періодично мають проблеми з наявністю гривні. Відчувається, що ринок утомився і хоче хоч трохи відпочити після різких рухів другої половини листопада.

Євро на FOREX у першій половині дня продовжує малювати "американські гірки", які ми спостерігали вчора. Спочатку бачимо зниження до 1,1281 долара, а згодом – відразу зліт на 1,1315. Сьогодні о 15:30 за київським часом очікується публікація важливих даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США та рівень безробіття за листопад. Залежно від того, які цифри опублікує Держстат США, можливе як зміцнення, так і падіння долара. Готівковий євро вранці п'ятниці знижувався до 30,82-30,84 гривні, відреагувавши як на зниження цінника на готівковий долар учора в другій половині дня, так і на зниження самого євро на FOREX. Але вже на обід ситуація змінилася: євро у світі знову зростає, а долар в Україні не падає. Тому і готівковий євро трохи підріс: в обід за нього просять від 30,85 (найдешевша ціна) до 30,88, а подекуди й 30,90 гривень.

Російський рубль вранці п'ятниці зміцнився до 73,50 рублів за долар на тлі поступового відновлення світових нафтових цін. Рубль дорожчає майже тиждень, але на цінах готівкового рубля в Україні це майже не позначається. У Києві третій день поспіль його продають по 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.