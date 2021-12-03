Футболіст збірної України зацікавив "Барселону"

Нападник збірної України та португальської "Бенфіки" Роман Яремчук зацікавив гранда світового футболу "Барселону", повідомляє УНІАН.

За інформацією джерела, кандидатура українця подобається президенту "Барси" Жоану Лапорті, який хоче підсилити атакуючу лінію команди в зимове міжсезоння.

Спочатку "Барселона" стежила за іншим форвардом "Бенфіки" Дарвіном Нуньєсом, проте каталонців відлякав цінник в 60 мільйонів євро. Яремчук може обійтися "Барсі" набагато дешевше.

На цю мить Яремчук не є пріоритетним варіантом на трансферному ринку для головного тренера "Барселони" Хаві, але каталонський клуб продовжить стежити за українцем.

У "Барселоні" вважають, що нападник здатний додати варіативності атакам команди за рахунок своєї антропометрії.

Роман Яремчук: кар'єра в "Бенфіці"