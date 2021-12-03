Викрито підпільну криптоферму: вкрадено електроенергії на 3,5 млн грн
Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму в Київській області, організатори якої робили незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків. Про це, посилаючись на прес-службу СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Встановлено, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання. До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми", – йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що в ході обшуку, проведеного за адресою провадження протиправної діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 млн грн.
"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, продовжуються слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до угоди осіб. СБУ ініціювала проведення комп'ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданого державі збитків", – наголошують у спецслужбі.