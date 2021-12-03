Викрито підпільну криптоферму: вкрадено електроенергії на 3,5 млн грн

Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму в Київській області, організатори якої робили незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків. Про це, посилаючись на прес-службу СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання. До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми", – йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що в ході обшуку, проведеного за адресою провадження протиправної діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 млн грн.