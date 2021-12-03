Нафтогаз у п'ять разів підвищив ціну на газ

"Нафтогаз" підняв тарифи на газ уп'ятеро майже до 47 грн за куб для споживачів, які отримують газ від компанії "Постачальник останньої надії" (ПОН), повідомляє Страна UA.

Ця компанія обслуговує споживачів, чиї постачальники газу збанкрутували чи не можуть постачати газ. Нині це 457 тисяч побутових споживачів.

За даними на 2 грудня тариф становить 46,718452 грн. Також зазначається, що тариф ПОН необхідно обов'язково сплачувати.

За законом споживач може перейти з ПОН на іншого чинного постачальника газу за відсутності боргів за газ.